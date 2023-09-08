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Kocaeli'de Emekli albay evinde ölü bulundu

Kocaeli'de Emekli albay evinde ölü bulundu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan emekli deniz albay Mete Acar evinde ölü bulundu.

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Olay, dün Yavuz Sultan Selim Mahallesi Körfez Kent Sitesi 3. Etap Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli deniz albay Mete Acar’dan (84) haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince dairenin kapısı çalındı fakat açan olmadı. Bunun üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri kapıyı açarak içeriye girildi. Emekli albay Acar’ın yatağında hareketsiz şekilde yattığı görüldü. Sağlık ekiplerince yapılan tetiklerde emekli albayın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Mete Acar'ın kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde duruluyor.

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