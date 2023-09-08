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Adana Demirspor'dan yeni transfer! Shahruddin Magomedaliev'i kadrosuna kattı

Adana Demirspor'dan yeni transfer! Shahruddin Magomedaliev'i kadrosuna kattı

Adana Demirspor Azerbaycanlı kaleci Shahruddin Magomedaliev’i kadrosuna kattığını açıkladı.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Güney temsilcisi2, son olarak Azerbaycan Ligi ekiplerinden Karabağ forması giyen 29 yaşındaki file bekçisi Shahruddin Magomedaliev'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Lacivert - beyazlı ekipten yapılan açıklamada, “Kulübümüz 29 yaşındaki Azeri kaleci Shahruddin Magomedaliev ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz camiamıza hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.

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