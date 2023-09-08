Meral Akşener'i çıldırtan transfer! Kılıçdaroğlu bizzat davet etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Meral Akşener’i kızdıracak bir hamle geldi. Kılıçaroğlu, Akşener’in danışmanı İbrahim Alagöz’ü belediye başkanlığı teklifi ile partisine transfer etti. Gazeteci İsmail Saymaz, Alagöz transferinin arka planını paylaştı.

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Yerel seçimlerde 81 ilde kendi adaylarını çıkaracaklarını duyurarak ittifak kapılarını kapatan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklamalarının ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken bir hamle geldi.

Kurmaylardan art arda ayrılık söylemleri gelmeye devam ederken İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nun "Herkesin yolu açık olsun." ifadeleri ipleri koparma noktasına getirdi. Genel seçimlerdeki yenilginin ardından tartışmaların son bulmadığı muhalefetten yeni bir hamle geldi.

İYİ Parti'den CHP'ye transfer

İYİ Parti'nin Bursa Milletvekili adayı ve Meral Akşener'in danışmanı olan İbrahim Alagöz'ün CHP'ye transfer olduğu ortaya çıktı. Alagöz, Kılıçdaroğlu'nun rozetini taktığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Alagöz paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Kılıçdaroğlu' nun daveti üzerine Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılma mutluluğunu yaşıyorum. Ülkemiz ve Bursa’mız için daha aydınlık bir gelecek inşa etme yolunda yeni bir adım attık.”

Davet Kılıçdaroğlu'ndan geldi

Alagöz ile telefon görüşmesini köşesine taşıyan Gazeteci İsmail Saymaz, aralarındaki diyalogu yazdı.

İkili arasında geçen diyalog şu şekilde;

-Anladığım kadarıyla Nilüfer adaylığınız söz konusu?

"Öyle gözüküyor"

- Siz de niyetlisiniz?

"Nilüfer'de biz evvel ezel CHP'yi destekledik. Aday olmam kadar doğal bir şey yok."

-Siz mi talep ettiniz?

"Hayır bugüne kadar kimseden talepte bulunmadım."

-Kemal Bey'den size geldi bu durumda?

"Tabii. Kendisi davet etti zaten"

- Nilüfer'de sizi değerlendirmek istiyoruz diye mi?

"Genel Başkanımla yaptığım görüşme için yorum yapmam."