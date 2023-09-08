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Boğulma vakaları sonrası kentte denize girmek yasaklandı

Boğulma vakaları sonrası kentte denize girmek yasaklandı

SİNOP'ta dün meydana boğulma vakalarının ardından Sinop Valiliği tarafından bazı bölgelerde denize girmek yasaklandı.

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Sinop Valiliği yaşanan boğulma vakaları nedeniyle Sinop’un Kumkapı Plajı’ndan, Sarıkum Plajı’na kadar olan bölgelerde denize girmeyi yasakladı.

Sinop Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha kurulunca alınan kararda, "İkinci bir karara kadar Sinop İli Kuzey kesiminde bulunan Kumkapı Plajı’ndan başlayıp Sarıkum yüzme alanı dahil, cankurtaran ve güvenlik şeridinin olmadığı sahillerde denize girilmesinin yasaklanmasına; oy birliğiyle karar verilmiştir’’ ifadelerine yer verildi.

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