BIST 8.317
DOLAR 26,85
EURO 28,80
ALTIN 1.664,24
HABER /  GÜNCEL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Halk Sağlığı Haftası paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Halk Sağlığı Haftası paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı Halk Sağlığı Haftası" paylaşımında, "Toplum sağlığını koruyup, geliştirmek için Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yolumuza devam ediyoruz. Bu yılki mottomuz 'Sağlıkla Yaşayan Türkiye" dedi.

Abone ol

Fahrettin Koca, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında, toplum sağlığını korumaya dönük Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Sağlık Bakanı Dr. Refik Saydam ile başlayıp ve bugüne kadar uzanan çalışmaların anlatıldığı videoyu paylaştı.

Sağlık hizmetinde halk sağlığı odaklı olma politikasının tam 100 yıl önce başladığına işaret eden Koca, paylaşımına, "Toplum sağlığını koruyup, geliştirmek için Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yolumuza devam ediyoruz. 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kutlu olsun. Bu yılki mottomuz 'Sağlıkla Yaşayan Türkiye." notunu düştü.

Koca'nın paylaşımında yer verdiği videoda, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerine öncelik verilmesini savunan Dr. Refik Saydam'ın bu kapsamda enstitüler kurduğu, kanunlar çıkarttığı anımsatılıyor.

"100 yıldır aynı misyon ve heyecanla toplum sağlığını korumak ve geliştirmek için çalışıyoruz" mesajının yer aldığı videoda, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün hem yenidoğanlar hem de yetişkinler için çeşitli genetik hastalıklara karşı çok sayıda tarama programı yürüttüğü, aile hekimliği sisteminin güçlendirildiği, Sağlıklı Hayat Merkezlerinin sayısının artırıldığı anlatılıyor.

Videoda, bulaşıcı hastalıklara karşı yürütülen bağışıklama, kontrol, sürveyans çalışmaları, aşı uygulamaları, obeziteyle, bağımlılıkla mücadele, ruh sağlığı hizmetleri, inşaatı süren Hıfzıssıhha Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezinin önemine ilişkin bilgiler de bulunuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Boğulma vakaları sonrası kentte denize girmek yasaklandı
Boğulma vakaları sonrası kentte denize girmek yasaklandı
Adana Demirspor'dan yeni transfer! Shahruddin Magomedaliev'i kadrosuna kattı
Adana Demirspor'dan yeni transfer! Shahruddin Magomedaliev'i kadrosuna kattı
Meral Akşener'i çıldırtan transfer! Kılıçdaroğlu bizzat davet etti
Meral Akşener'i çıldırtan transfer! Kılıçdaroğlu bizzat davet etti
CHP'den ek MTV'nin iptali için AYM'ye başvuru
CHP'den ek MTV'nin iptali için AYM'ye başvuru
100 kişi hayatını kaybetmişti! Ankara Garı katliamı davasında ara karar
100 kişi hayatını kaybetmişti! Ankara Garı katliamı davasında ara karar
Kocaeli'de Emekli albay evinde ölü bulundu
Kocaeli'de Emekli albay evinde ölü bulundu
Çikolata diye satılan kokoline dikkat edilmesi gerekiyor!
Çikolata diye satılan kokoline dikkat edilmesi gerekiyor!
Türkiye-Ermenistan maçı öncesi konuşan Mehmet Büyükekşi'den "forma" çağrısı
Türkiye-Ermenistan maçı öncesi konuşan Mehmet Büyükekşi'den "forma" çağrısı
Belçika’da, yaya geçidindeki Türk vatandaşa araba çarptı!
Belçika’da, yaya geçidindeki Türk vatandaşa araba çarptı!
Bakan duyurdu! Hesaplarınızı kontrol edin paralar bugün yatıyor
Bakan duyurdu! Hesaplarınızı kontrol edin paralar bugün yatıyor
Bilal Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
Bilal Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
JP Morgan'dan TL tavsiyesi
JP Morgan'dan TL tavsiyesi