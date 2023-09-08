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Tırı soyup adam öldürmüştü! Kırmızı bültenle aranan Kazakistanlı katil Türkiye'de yakalandı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tırı soyup adam öldürmüştü! Kırmızı bültenle aranan Kazakistanlı katil Türkiye'de yakalandı!

Kazakistan'da tır soyup bir kişiyi öldüren ve kırmızı bültenle aranan katil zanlısı kırmızı bültenle aranıyordu. Cinayetten sonra Türkiye'ye kaçan zanlı Antalya Didim'de yakalandı.

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Tır soygunu ve kasten adam öldürme olayı 2022 yılı Mart ayında Kazakistan’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazakistan uyruklu Chingiz Tagayev (40) bir arkadaşıyla birlikte malzeme taşıyan bir tırı durdurdu.

Tır şoförünü öldüren ve soygun yapan Tagayev, arkadaşıyla birlikte olay yerinden kaçtı. Evli ve 3 çocuğu bulunan Tagayev olaydan sonra resmi yollarla ilk önce İstanbul’a ardından da Antalya’ya kaçtı. Antalya’dan Didim’e taşınan Tagayev ve ailesi Efeler Mahallesi’nde bir ev tuttu.

Efeler Mahallesi’nde kiralık evde kalan Tagayev’in karısı oturma izni almak için Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvuruda bulundu. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Grup Amirliği ile Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri Tagayev’in eşinden şüphelenmesinin ardından aileyi yakın takibe aldı.

Söke Ağır Ceza mahkemesince Tagayev’in arandığının bildirmesinin ardından Didim emniyeti harekete geçerek Tagayev’i gözaltına aldı. Tagayev’in İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığını tespit edildi.

Gözaltındaki işlemlerinin ardından Söke’de mahkemeye çıkarılan Chingiz Tagayev tedbirli olarak tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Tagayev’in Kazakistan’a gönderileceği öğrenildi.

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