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Kayseri'de zehir tacirlerine geçit verilmiyor! 2 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kayseri'de zehir tacirlerine geçit verilmiyor! 2 kişi gözaltına alındı

Kayseri Kocasinan''da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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Narkotik Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli 2 kişinin Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Eve operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli 2 kişiyi gözaltına alırken, evde de arama yaptı. Yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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