Kayseri'de zehir tacirlerine geçit verilmiyor! 2 kişi gözaltına alındı
Kayseri Kocasinan''da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.Abone ol
Narkotik Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli 2 kişinin Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Eve operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli 2 kişiyi gözaltına alırken, evde de arama yaptı. Yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.