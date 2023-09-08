Basketbol 2023 FIBA Dünya Kupası'nda Sırbistan yıllar sonra finalde!

Sırbistan Milli Basketbol Takımı, Kanada'yı 95-86 yenerek 2023 FIBA Dünya Kupası'nda finale yükseldi.

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Filipinler'in Pasay kentindeki Mall of Asia Arena'da oynanan maçın ilk çeyreğini 23-15 önde geçen Sırbistan, soyunma odasına da 52-39 üstünlükle gitti.

Üçüncü periyotta farkı 10 sayının üstünde (75-63) tutmayı başaran Sırbistan, mücadeleyi 95-86 kazandı.

Böylece Sırbistan 2014'ten sonra bir kez daha adını finale yazdırdı.

Sırbistan'da Bogdan Bogdanovic 23 sayı, 3 top çalma, Nikola Milutinov 16 sayı, 10 ribaunt ve Ognjen Dobric 16 sayıyla oynadı.

Kanada'da R.J. Barrett 23 sayı, Shai Gilgeous-Alexander 15 sayı, 9 asist, 3 top çalma, Dillon Brooks ise 16 sayıyla mücadele etti.