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Filenin efelerinden son 16 turundaki rakibi Slovonya yorumu

Filenin efelerinden son 16 turundaki rakibi Slovonya yorumu

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın oyuncularından Mirza Lagumdzija ile Kaan Gürbüz, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda yarın Slovenya ile yapacakları maça ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Smaçör Mirza Lagumdzija, Slovenya'ya karşı çok zor bir maç yapacaklarını belirterek, "İyi bir takım, güzel voleybol oynuyorlar. Üç smaçörü olan bir sistem ile oynuyorlar." dedi.

Karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını dile getiren Lagumdzija, "Rakibimizi tanıyoruz. Bu maçı kazanarak turu geçen taraf biz olacağız." ifadelerini kullandı.


Pasör çaprazı Kaan Gürbüz ise maçı kazanarak yollarına devam etmek istediklerini vurgulayarak "Hedefimiz çeyrek finale çıkmak. Takımımızın enerjisi ve motivasyonu çok yüksek. Pes etmeyen bir ekibiz. Maça odaklanmış durumdayız." yorumunu yaptı.

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