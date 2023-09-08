BIST 8.317
DOLAR 26,85
EURO 28,80
ALTIN 1.664,24
HABER /  EKONOMİ

Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye dev destek! Bakan Mehmet Şimşek: Güçlü bağlılığı takdir ediyoruz

Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye dev destek! Bakan Mehmet Şimşek: Güçlü bağlılığı takdir ediyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 35 milyar dolarlık finansman desteği ile ilgili, "Dünya Bankası'nın paha biçilmez ortaklığını ve Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına yönelik güçlü bağlılığını takdir ediyoruz" dedi.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası'nın Türkiye'ye sağladığı 35 milyar dolarlık finansman desteği ile ilgili sosyal medyadan önemli bir açıklama yaptı. Bakan Şimşek'in paylaşımı şu şekilde:

"Dünya Bankası'nın Türkiye'ye olan ilgisini önemli ölçüde artırma kararı, orta vadeli ekonomik programımızın bir başka onayıdır. Banka, önümüzdeki üç yıl içinde Türkiye'nin kamu ve özel sektörüne sağladığı finansmanı ikiye katlayarak 35 milyar dolara çıkarmayı planlıyor. Dünya Bankası'nın paha biçilmez ortaklığını ve Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına yönelik güçlü bağlılığını takdir ediyoruz.

"51 milyar dolarlık yatırım planına ek olarak geliyor"

Bu, BAE'nin daha önce açıkladığı yaklaşık 51 milyar dolarlık üç yıllık yatırım planına ek olarak geliyor. Böylesine önemli bir dış finansmanın mevcudiyeti, şüphesiz programımızın başarılı bir şekilde yürütülmesini artırmaktadır.

Orta vadeli ekonomik programımız (iyi kalibre edilmiş para, maliye ve yapısal politikalar aracılığıyla) makroekonomik ve finansal istikrarı sağlamayı, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmeyi ve deprem sonrası yeniden yapılanmayı başarıyla tamamlamayı amaçlamaktadır. Program, üretkenliği artırmak için reform ivmesini canlandırmaya odaklanıyor."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Meteoroloji saat verip uyardı İstanbul için sağanak alarmı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
Foto Galeri Meteoroloji saat verip uyardı İstanbul için sağanak alarmı! Hafta sonu hava nasıl olacak? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kayseri'de zehir tacirlerine geçit verilmiyor! 2 kişi gözaltına alındı
Kayseri'de zehir tacirlerine geçit verilmiyor! 2 kişi gözaltına alındı
Karı-kocanın Sivas'taki ağaç kesme kavgası İstanbul'a sıçradı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Karı-kocanın Sivas'taki ağaç kesme kavgası İstanbul'a sıçradı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Basketbol 2023 FIBA Dünya Kupası'nda Sırbistan yıllar sonra finalde!
Basketbol 2023 FIBA Dünya Kupası'nda Sırbistan yıllar sonra finalde!
Öğrencinin unuttuğı çantayı bomba sandılar!
Öğrencinin unuttuğı çantayı bomba sandılar!
Elon Musk Ukrayna’nın Rus filosuna saldırısını engellemiş!
Elon Musk Ukrayna’nın Rus filosuna saldırısını engellemiş!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Halk Sağlığı Haftası paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Halk Sağlığı Haftası paylaşımı
Boğulma vakaları sonrası kentte denize girmek yasaklandı
Boğulma vakaları sonrası kentte denize girmek yasaklandı
Adana Demirspor'dan yeni transfer! Shahruddin Magomedaliev'i kadrosuna kattı
Adana Demirspor'dan yeni transfer! Shahruddin Magomedaliev'i kadrosuna kattı
Meral Akşener'i çıldırtan transfer! Kılıçdaroğlu bizzat davet etti
Meral Akşener'i çıldırtan transfer! Kılıçdaroğlu bizzat davet etti
CHP'den ek MTV'nin iptali için AYM'ye başvuru
CHP'den ek MTV'nin iptali için AYM'ye başvuru
100 kişi hayatını kaybetmişti! Ankara Garı katliamı davasında ara karar
100 kişi hayatını kaybetmişti! Ankara Garı katliamı davasında ara karar
Kocaeli'de Emekli albay evinde ölü bulundu
Kocaeli'de Emekli albay evinde ölü bulundu