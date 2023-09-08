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Almanya Meclisi önünde 75 metrelik "Yetim Sofrası" açıldı

Almanya Meclisi önünde 75 metrelik "Yetim Sofrası" açıldı

Türkiye ve Suriye’deki depremin ardından yetim kalan çocuklara dikkati çekmek amacıyla Almanya Federal Meclis önünde 75 metrelik sembolik sofra kuruldu.

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Islamic Relief yardım kuruluşu, başkent Berlin’deki Federal Meclis binası önünde boş tabak ve bardakların olduğu yaklaşık 75 metre uzunluğunda "Yetim Sofrası" kurdu.

Sofra başlarında, deprem sonrası yetim kalan çocukların fotoğrafları sergilendi.

Etkinlikte depremin ardından yetim kalan çocukların acı hikayeleri de paylaşıldı.

İslamic Relief Temsilcisi Sevgi Kulanoglu, burada yaptığı açıklamada, Almanya'nın kalbi olarak bilinen bir yer olan Federal Meclis önündeki etkinlikteki amaçlarının depremde ailelerini kaybeden çocukların durumuna dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti.

Kulanoğlu, "Özellikle yetim kalan çocukları hatırlatmak istiyoruz. On binlerce çocuk anasız, babasız kaldı ve hala çadır kentlerde yaşıyor. Bu çocuklarla sizi unutmadık diyoruz. Bağışçıların yetim sofrasına dahil olmasını istiyoruz. Bu çocuklar için bağışta bulunarak yardımcı olabilirler. Bu bağış bir kereliğine de olabilir, her ay düzenli de olabilir. Süreklilik olması ayrı bir önem taşıyor tabii ki. Biz çocuklarımızı unutmadık her zaman desteğe devam edeceğiz. Yetim yemeği kampanyamız her yıl sürekli devam eden farklı ülkelere farklı projelere destek olan bir etkinliğimiz." diye konuştu.

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