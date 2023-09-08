Antalya'da feci kaza! Safari aracı takla attı, ölü ve yaralılar var

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Polonyalı turistleri taşıyan safari aracı devrildi. Korkunç kazada bir Polonyalı turist hayatını kaybederken, dokuz turist yaralandı.

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Antalya-Alanya istikameti D-400 karayolu tünel çıkışında sürücüleri öğrenilemeyen safari aracı, beton mikseri ve otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazanın ardından safari aracı takla atarak sürükledi.

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ters dönen safari aracında sıkışan 1 turist olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 9 turist ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.