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Ankara'da eski iş ortağını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı!

Ankara'da eski iş ortağını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı!

Ankara'nın Çankaya ilçesinde aralarında husumet bulunduğu eski ortağı Levent İşçen'i öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan O.Ş. ve kendisine yardım ettiği öne sürülen S.K. tutuklandı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 6 Eylül'de Cinnah Caddesi'nde Levent İşçen'i silahla vurduktan sonra Konya'da gözaltına alınan O.Ş. ve kendisine yardım ettiği ileri sürülen S.K. emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Burada soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren O.Ş, maktulün eski ortağı olduğunu ve 30 milyon lira alacağı olduğundan parasını istemek için yanına gidip ofisinin önünde beklediğini söyledi.

O.Ş, "İşçen ofisten çıkıp aracına bindi, yanında eşi de vardı. Yanlarına gidip konuştum ancak paramı vermek istemedi. Uzun yıllardır oyalıyordu. Silah olan elimi tutunca bir boğuşma yaşandı. Silah da boğuşma esnasında patladı. Bilerek ateş etmedim." ifadelerini kullandı.

Şüpheli S.K. da olay anında araçta bulunduğunu kavgaya ilişkin herhangi bir bilgisi olmadığını iddia etti.

Tutuklama talebiyle, sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Olayın geçmişi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 6 Eylül'de Aziziye Mahallesi Cinnah Caddesi'nde Levent İşçen'i silahla vurduktan sonra kaçan O.Ş'nin Konya'da olduğunu belirlemişti.

Polis ekipleri, şüphelinin silahlı saldırıyı gerçekleştirmek için Ankara'ya gelirken kullandığı aracın plakasını da tespit etmişti. Şüpheli O.Ş. ile kendisine yardım ettiği ileri sürülen S.K. dün Konya'da yakalanmıştı.

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