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Konya'da polis ekiplerinden kaçakçılık operasyonu! Çok sayıda kaçak silah ele geçirildi: 4 gözaltı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Konya'da polis ekiplerinden kaçakçılık operasyonu! Çok sayıda kaçak silah ele geçirildi: 4 gözaltı

Konya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin iş ve ev adreslerine yaptığı kaçakçılık operasyonunda çok sayıda tabanca, gümrük kaçağı telefon, akıllı saat ve cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şahıs gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı silah üreten ve ticaretini yapan şahıslara yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Şüpheli şahısların peşine düşen ekipler, farklı adres ve iş yerlerine operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda yapılan aramalarda, 28 adet ruhsatsız tabanca, 118 adet tabanca fişeği, 16 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 94 adet gümrük kaçağı akıllı saat ve 685 adet gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Konya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların huzur ve güven ortamının korunması için denetim ve uygulamaların aralıksız sürdürüleceğini ifade etti.

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