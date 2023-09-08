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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi için ziyaret ettiği Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile bir araya geldi.

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Başbakan Fumio’yu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otelin girişinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan karşıladı.

Otelde basına kapalı gerçekleşen kabulde Fidan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile Zafer Çubukçu da hazır bulundu.

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