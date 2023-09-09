Mete Yarar TOGG eleştirilerine sert yanıt: Terbiyem müsaade etmiyor!

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, muhalefetin Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG’un fabrikalarını ziyaret etmelerine rağmen, aracın İtalya'da üretilip Türkiye'ye getirildiği iddialarına Haber Global ekranlarında çok sert yanıt verdi.Abone ol
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, ağustos ayında etkileyici bir başarıya imza attı. 3aylık teslimat adedinin toplamını aşarak, sadece ağustos ayında bu rekoru kırdı. Son bir ay içinde bin 965 adet TOGG, sahipleriyle buluştu.
4 farklı rengiyle üretilen akıllı cihaz, mayıs ayından itibaren hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Mayıs – haziran ve temmuz aylarındaysa bin 435 kişi TOGG sahibi oldu.
Bu yıl 28 bin adet üretim yapacak olan firma, tüm enerjisini üretime yoğunlaştırmış durumda. Öyle ki, bunun karşılığını bir rekorla taçlandırdı.
Duyuruyu sosyal medya hesabından yapan firma, “Ağustos ayında 1.965 adet T10X’i kullanıcılarımızla buluşturarak yeni bir rekora daha imza attık. Böylece teslimata başladığımız mayıs ayından bu yana 3 aylık toplam teslimat adedini bir ayda geçtik.” dedi.
Son günlerde CHP'li ve İYİ Partili vekiller tarafından TOGG fabrikalarına ziyaretler düzenliyor.
Muhalefet kanadından yapılan ziyaretlere rağmen halan TOGG'un İtalya'da üretilip Türkiye'ye getirildiği iftirası atılıyor.
Bu konuyla ilgili konuşan Mete Yarar şunları söyledi:
En son tartışmam da şu tabirleri kullandım. Yani ilgilenmeyebilirim. Cevap bile vermeyebilirdim. Dedim ki, ayıp ediyorsunuz. O fabrikada çalışan yüzlerce mühendise, işçiye ayıp ediyorsunuz. O yüzden susmayacağım, sizinle tartışacağım dedim. ASELSAN, ROKETSAN ve birçok şirkette çalışan mühendisleri biliyorum. "TOGG'un fabrikası yok, İtalya'dan getiriliyor' deyip tartışılıyorlar ya bunun tartışılacak nesi var ya. TOGG'u tartışsak belki hata göreceğiz, başka şeyleri yakalayAcağız. Biz tartıştıkça ülke olarak konudan uzaklaşıyoruz. Bu arabalar Türkiye'nin her yerinde sergileniyor. Lütfen oradaki arkadaşlara nasıl hakaret edildiğini onlara sorun. Benim şu an terbiyem yetmiyor. Birkaç kişi değil, bu yatırımlara karşı çıkan çok azımsanmayacak bir kitle var.