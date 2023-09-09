BIST 8.325
DOLAR 26,84
EURO 28,73
ALTIN 1.655,92
HABER /  GÜNCEL

Mete Yarar TOGG eleştirilerine sert yanıt: Terbiyem müsaade etmiyor!

Mete Yarar TOGG eleştirilerine sert yanıt: Terbiyem müsaade etmiyor!

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, muhalefetin Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG’un fabrikalarını ziyaret etmelerine rağmen, aracın İtalya'da üretilip Türkiye'ye getirildiği iddialarına Haber Global ekranlarında çok sert yanıt verdi.

Abone ol

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, ağustos ayında etkileyici bir başarıya imza attı. 3aylık teslimat adedinin toplamını aşarak, sadece ağustos ayında bu rekoru kırdı. Son bir ay içinde bin 965 adet TOGG, sahipleriyle buluştu.

4 farklı rengiyle üretilen akıllı cihaz, mayıs ayından itibaren hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Mayıs – haziran ve temmuz aylarındaysa bin 435 kişi TOGG sahibi oldu. 

Bu yıl 28 bin adet üretim yapacak olan firma, tüm enerjisini üretime yoğunlaştırmış durumda. Öyle ki, bunun karşılığını bir rekorla taçlandırdı. 

Duyuruyu sosyal medya hesabından yapan firma, “Ağustos ayında 1.965 adet T10X’i kullanıcılarımızla buluşturarak yeni bir rekora daha imza attık. Böylece teslimata başladığımız mayıs ayından bu yana 3 aylık toplam teslimat adedini bir ayda geçtik.” dedi. 

Son günlerde CHP'li ve İYİ Partili vekiller tarafından TOGG fabrikalarına ziyaretler düzenliyor. 

Muhalefet kanadından yapılan ziyaretlere rağmen halan TOGG'un İtalya'da üretilip Türkiye'ye getirildiği iftirası atılıyor. 

Bu konuyla ilgili konuşan Mete Yarar şunları söyledi:

En son tartışmam da şu tabirleri kullandım. Yani ilgilenmeyebilirim. Cevap bile vermeyebilirdim. Dedim ki, ayıp ediyorsunuz. O fabrikada çalışan yüzlerce mühendise, işçiye ayıp ediyorsunuz. O yüzden susmayacağım, sizinle tartışacağım dedim. ASELSAN, ROKETSAN ve birçok şirkette çalışan mühendisleri biliyorum. "TOGG'un fabrikası yok, İtalya'dan getiriliyor' deyip tartışılıyorlar ya bunun tartışılacak nesi var ya. TOGG'u tartışsak belki hata göreceğiz, başka şeyleri yakalayAcağız. Biz tartıştıkça ülke olarak konudan uzaklaşıyoruz. Bu arabalar Türkiye'nin her yerinde sergileniyor. Lütfen oradaki arkadaşlara nasıl hakaret edildiğini onlara sorun. Benim şu an terbiyem yetmiyor. Birkaç kişi değil, bu yatırımlara karşı çıkan çok azımsanmayacak bir kitle var.
İlgili Haberler
CHP'li vekiller Togg fabrikasını gezdi, test sürüşüne katıldı: Gururla izliyoruz, inşallah daha da büyür Togg'dan yeni teslimat rekoru! 3 aylık araba 1 ayda teslim edildi!
ÖNCEKİ HABERLER
Genç yetenek Bertuğ Yıldırım ilk milli maçında golü buldu
Genç yetenek Bertuğ Yıldırım ilk milli maçında golü buldu
Milliler Ermenistan ile 1-1 berabere kaldı
Milliler Ermenistan ile 1-1 berabere kaldı
Sağlık Bakanı Fahrettin koca korkutan rakamları açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin koca korkutan rakamları açıkladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan enflasyon mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan enflasyon mesajı
Kayseri'de dehşet evi! Sosyal medyadan eve çağırıp 'namus cezası' adı altında darp!
Kayseri'de dehşet evi! Sosyal medyadan eve çağırıp 'namus cezası' adı altında darp!
Tepki toplayan ek MTV iptali için AYM'ye başvurdular
Tepki toplayan ek MTV iptali için AYM'ye başvurdular
Minik Eymen babasının kullandığı traktörün altında kaldı
Minik Eymen babasının kullandığı traktörün altında kaldı
Moskova Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı
Moskova Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı ile görüştü
Antalya'da feci kaza! Safari aracı takla attı, ölü ve yaralılar var
Antalya'da feci kaza! Safari aracı takla attı, ölü ve yaralılar var
Konya'da polis ekiplerinden kaçakçılık operasyonu! Çok sayıda kaçak silah ele geçirildi: 4 gözaltı
Konya'da polis ekiplerinden kaçakçılık operasyonu! Çok sayıda kaçak silah ele geçirildi: 4 gözaltı
Dünya nüfusunun yarısı, aşırı sıcaklara maruz kaldı! Fakir çok yandı, zengin az!
Dünya nüfusunun yarısı, aşırı sıcaklara maruz kaldı! Fakir çok yandı, zengin az!