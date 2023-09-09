Mete Yarar TOGG eleştirilerine sert yanıt: Terbiyem müsaade etmiyor!

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, muhalefetin Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG’un fabrikalarını ziyaret etmelerine rağmen, aracın İtalya'da üretilip Türkiye'ye getirildiği iddialarına Haber Global ekranlarında çok sert yanıt verdi.

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Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, ağustos ayında etkileyici bir başarıya imza attı. 3aylık teslimat adedinin toplamını aşarak, sadece ağustos ayında bu rekoru kırdı. Son bir ay içinde bin 965 adet TOGG, sahipleriyle buluştu.

4 farklı rengiyle üretilen akıllı cihaz, mayıs ayından itibaren hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Mayıs – haziran ve temmuz aylarındaysa bin 435 kişi TOGG sahibi oldu.

Bu yıl 28 bin adet üretim yapacak olan firma, tüm enerjisini üretime yoğunlaştırmış durumda. Öyle ki, bunun karşılığını bir rekorla taçlandırdı.

Duyuruyu sosyal medya hesabından yapan firma, “Ağustos ayında 1.965 adet T10X’i kullanıcılarımızla buluşturarak yeni bir rekora daha imza attık. Böylece teslimata başladığımız mayıs ayından bu yana 3 aylık toplam teslimat adedini bir ayda geçtik.” dedi.

Son günlerde CHP'li ve İYİ Partili vekiller tarafından TOGG fabrikalarına ziyaretler düzenliyor.

Muhalefet kanadından yapılan ziyaretlere rağmen halan TOGG'un İtalya'da üretilip Türkiye'ye getirildiği iftirası atılıyor.

Bu konuyla ilgili konuşan Mete Yarar şunları söyledi: