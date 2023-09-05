CHP'li vekiller Togg fabrikasını gezdi, test sürüşüne katıldı: Gururla izliyoruz, inşallah daha da büyür

"Yerli ve milli bir aracın ülkede üretilmesi önem taşıyor ama bunun elbette ki sektörel bağlamda baktığımız zaman 5 girişimci firma tarafından yapıldığı ve devlet tarafından desteklendiği ortadayken asla politik bir malzeme olmaması gerektiğini buradan ifade etmek isterim. Çünkü bu Türkiye'ye mal olmuş bir şey ve o şekilde de devam etmeli. Siyaset malzemesi yapılmamalı hiçbir zaman. Bu bağlamda da bütün farklı sektörlerde girişimcilere de benzer şekilde desteklemeler yapılırsa Türkiye'de iyi şeyler yapılabileceği ortada. Üretimle alakalı konuların her geçen gün geliştirildiği brifingde anlatıldı. AR-GE çalışmalarının sürdüğünü gördük. Üretim bantlarının da burada geliştirildiğini gördük. 3 binin üzerinde çalışanın ve 800 civarında da mühendisin olduğu ifade edildi. Umuyorum hem ülkemize hem milletimize faydalı üretimler olsun. Biz mutlaka ülkemize katma değer katan yatırımların faydalı olduğunu düşünüyoruz. Reel anlamda da diğer sektörlerin de benzer şekilde devlet tarafından desteklenmesi ve mümkünse sadece seçim alanlarında değil şu anda 156 bini bulan makam araçlarının da yerli ve milli olmasını temenni ediyoruz."