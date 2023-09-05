CHP'li vekiller Togg fabrikasını gezdi, test sürüşüne katıldı: Gururla izliyoruz, inşallah daha da büyür
Yerli ve milli otomobil TOGG'la ilgili CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiaları sürse de, CHP Milletvekilleri TOGG'un Gebze'deki fabrikasını gezdi, test sürüşü yaptı. CHP milletvekilleri ardından da "Gururla izliyoruz, inşallah daha da büyür" açıklaması yaptı.
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Türkiye'nin Otomobili Togg'un Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Teknoloji Kampüsü'ne teknik inceleme gezisi yaptı. Komisyon Başkanı Mustafa Varank ve komisyon üyesi milletvekilleri, Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'tan brifing aldı, fabrikada incelemelerde bulundu, ardından da Togg'un direksiyonuna geçti. Türkiye yollarında boy göstermeye başlayan Togg T10X, hem sürüş performansı hem de teknolojik özellikleriyle vekillerden tam not aldı.
Togg Teknoloji Kampüsü’ndeki gövde, boya, montaj ve batarya olmak üzere dört ayrı bölümde üretim aşamaları hakkında bilgi alan heyete, Gürcan Karakaş, mobilite ekosistemi, teknolojideki gelişmeler ve vizyonu içeren bir sunum yaptı. Sunumun ardından Varank ve beraberindekiler, Togg Teknoloji Kampüsü'nde üretim aşamalarını inceledi. Milletvekilleri daha sonra yerleşkedeki pistte direksiyon başına geçerek Togg T10X'i test etti.
CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, özel sektörün yaptığı, devletin de desteklediği önemli bir yatırımı ziyaret ettiklerini belirtti.Yerli yatırımcının, yan sanayinin desteklenmesinin önemine işaret eden Şevkin, şunları anlattı: "Yerli ve milli yatırımlara hiçbir zaman karşı duruşumuz yok ancak bunun tüm sektörlerde ve tüm bu yatırım yapmak isteyen kesimler için eşit şekilde dağıtılması gerektiğini düşünüyoruz. Sivil kullanıcıların değil tüm devlet kurumlarında makam aracı olarak kullanılmasını da önemsiyoruz. Açıkçası ilk defa bineceğim. Tabii gurur verici bir şey. Milli bir otomobilimizin olması elbette önemli. Dediğim gibi ama bu sektörel bazda her alanda bu yatırımcının teşvik edilmesi ve eşit olarak teşvik edilmesinin önemli olduğunu söylemek istiyorum."
"Yerli ve milli bir aracın ülkede üretilmesi önem taşıyor ama bunun elbette ki sektörel bağlamda baktığımız zaman 5 girişimci firma tarafından yapıldığı ve devlet tarafından desteklendiği ortadayken asla politik bir malzeme olmaması gerektiğini buradan ifade etmek isterim. Çünkü bu Türkiye'ye mal olmuş bir şey ve o şekilde de devam etmeli. Siyaset malzemesi yapılmamalı hiçbir zaman. Bu bağlamda da bütün farklı sektörlerde girişimcilere de benzer şekilde desteklemeler yapılırsa Türkiye'de iyi şeyler yapılabileceği ortada. Üretimle alakalı konuların her geçen gün geliştirildiği brifingde anlatıldı. AR-GE çalışmalarının sürdüğünü gördük. Üretim bantlarının da burada geliştirildiğini gördük. 3 binin üzerinde çalışanın ve 800 civarında da mühendisin olduğu ifade edildi. Umuyorum hem ülkemize hem milletimize faydalı üretimler olsun. Biz mutlaka ülkemize katma değer katan yatırımların faydalı olduğunu düşünüyoruz. Reel anlamda da diğer sektörlerin de benzer şekilde devlet tarafından desteklenmesi ve mümkünse sadece seçim alanlarında değil şu anda 156 bini bulan makam araçlarının da yerli ve milli olmasını temenni ediyoruz."