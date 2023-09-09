Genç yetenek Bertuğ Yıldırım ilk milli maçında golü buldu

A Milli Futbol Takımı Euro 2024 Avrupa Şampiyonası 5 maçında Ermenistan ile 1-1 berabere kaldı milli. Millilerin tek golünü atan 21 yaşındaki Bertuğ Yıldırım, çıktığı ilk milli maçında gol buldu.

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A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu beşinci maçında Eskişehir'de Ermenistan ile karşı karşıya geldi.

Türkiye evinde oynadığı mücadeleden 1-1'lik beraberlik ile ayrıldı. Maçtaki ilk gol 49.dakikada Ermenistan forması giyen Dashyan'dan gelirken Türkiye'nin golünü ise 88. dakikada Bertuğ Yıldırım attı.

Bertuğ Yıldırım kimdir ve hangi takımda oynuyor?

12 Ocak 2002 doğumlu olan 21 yaşındaki Bertuğ Özgür Yıldırım, mevki olarak forvet pozisyonunda görev alıyor. Bertuğ, Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'te forma giyiyor.

Bertuğ Yıldırım, kariyerine 2018 yılında TFF 2. Lig'de başladı. 3 Haziran 2021'de Hatayspor'a transfer oldu. Profesyonel ilk maçına 14 Ağustos 2021'de Hatayspor ile Süper Lig'de Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak çıktı.

2022-2023 sezonunda Hatayspor'dan Antalyaspor'a kiralık olarak gönderilen Bertuğ Yıldırım, 29 Ağustos 2023 tarihinde 5.40 milyon euro bonservis bedeli ile Rannes'e transfer oldu

29 Ağustos 2023 tarihinde 5 milyon € transfer bedeli ile Ligue 1 ekibi Rennes ile 5 yıllık sözleşme karşılığı transfer oldu.