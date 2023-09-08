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Kayseri'de dehşet evi! Sosyal medyadan eve çağırıp 'namus cezası' adı altında darp!

Kayseri'de dehşet evi! Sosyal medyadan eve çağırıp 'namus cezası' adı altında darp!

Kayseri'de bir şahıs, sosyal medyadan tanıştığı kişileri alkol alma bahanesiyle evine davetiyle evine davet ediyordu. Görüşme sonrası şüpheli kişinin, 3 arkadaşını çağırıp eve gelen kişileri darp edip, 'namus cezası' adı altında zorla senet imzalattığı ortaya çıktı.

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Kayseri'de sosyal medya üzerinden tanıştığı şahısları eve davet ederek zorla senet imzalattıran kadın ve beraberindeki 3 kişi İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

'Namus cezası' diyerek senet imzalattı

Edinilen bilgiye göre Gasp Büro Amirliği ekiplerince S.D.'nin (23) sosyal medya üzerinden tanıştığı mağdur şahısları alkol almak üzere ikametine davet ettiği, buluşma sonrası şüpheli S.D.'nin haber vermesi ile ikamete 3 şahsın girerek mağdur şahısları darp etmek ve alıkoymak suretiyle 'namus cezası' adı altında zorla senet imzalattıkları tespit edildi.

Ekiplerce yapılan çalışmalar neticesi şüpheliler S.D. (23), T.A. (23), Y.L. (20) ve D.A. (22) yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 

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