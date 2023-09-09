Denetimden kaçmak isteyen alkollü sürücü faciaya sebep oldu! Lüks otomobiliyle başka bir araca çarptı

Denizli'de polis ekiplerinin uygulama noktasındaki denetiminden kaçmaya çalışan alkollü araç sürücüsü başka bir araca çarptı. Alkollü sürücü, ekiplerin hızlı müdahalesiyle durdurularak ekiplerce gözaltına alındı.

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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce kent genelinde ayrı noktalarda geniş kapsamlı şok uygulama yapıldı.

Uygulamada kimlik, ehliyet ve alkol kontrolü yanı sıra araçlarda egzoz, cam film, vize ve sigorta kontrolü yapıldı. Eksiği olan araçlara gerekli para cezası uygulanırken bazı araçların filmleri de sürücüler tarafından söküldü.

Kaçmak isteyen sürücü ekiplerce yakalandı

Uygulama sırasında başka bir otomobile çarparak kaçmak isteyen alkollü sürücü, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kaçmak istediği sırada durduruldu. Bir süre kendisini arabaya kapatan sürücü, yapılan ikazların ardından kontrollü bir şekilde araçtan indirildi. Kaçmak istediği sırada arkasındaki araca çarpan sürücü yüksek oranda alkollü çıkarken, ekiplerce gözaltına alındı.

20 bin TL para cezası yazıldı

Kent genelimde yapılan uygulamada çeşitli maddelerden çok sayıda araç ve ruhsat sahibine yaklaşık 50 bin TL para cezası uygulanırken araç eksikliklerinin de yakın zamanda giderilmesi için uyarıda bulunuldu. Ayrıca kent genelinde zaman zaman şok uygulamaların süreceği öğrenildi.