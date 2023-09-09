MEB'ten özel kurumlara ‘karekod’ zorunluluğu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tüm özel öğretim kurumlara ‘karekod’ zorunluluğu getirildiğini duyurdu.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), izinsiz kurslarla ilgili önlem aldıklarını duyurarak valiliklere gönderilen yazı gönderdi. Söz konusu yazıda, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği gereği kurum tabelalarında "karekod" uygulamasına yer vermeleri gerektiği belirtildi. Cumhuriyet'te yer alan habere göre Bakanlık bu kapsamda, bütün özel öğretim kurumlarında karekod kimlik tanımlaması yaptı ve velilerin bu kodları okutarak bu kurumların izinli olup olmadıklarının rahatlıkla görülebilmesine imkan sağlandı.

18 Eylül son uyarı tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı, valiliklere kurum girişinde karekodu bulunmayan tabelalar için özel öğretim kurumlarına 18 Eylül Pazartesi gününe kadar süre tanıyacak. Bu tarihe kadar yükümlülüğünü yerine getirmeyen özel öğretim kurumları hakkında gerekli işlemler başlatılacak.