Cuma namazı demediler birbirlerine girdiler! 'Tokat attın' kavgasında camide küfürler havada uçuştu
İstanbul Pendik'te cuma namazı esnasında camide iki kişi arasında 'tokat attın' kavgası çıktı. Camide olduklarını unutan iki şahısın kavgasında küfürler havada uçuşurken kavga cemaatin araya girmesiyle son buldu.Abone ol
Olay, geçtiğimiz gün Pendik’te bir camide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cami cemaati cuma namazındayken bir kişi ön saftaki birine tokat attı.
Tokat atılan kişinin bağırmasıyla tartışma başladı. Cami içerisinde küfürler havada uçuştu. Cemaat duruma tepki gösterirken, imamın sessiz olun uyarılarının ardından tartışanlar şahıslar ve cemaat kaldığı yerden ibadetine devam etti.