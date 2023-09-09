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Kayseri'de kontrolden çıkan hayvan yüklü tır virajı alamayıp devrildi!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kayseri'de kontrolden çıkan hayvan yüklü tır virajı alamayıp devrildi!

Kayseri Develi'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hayvan yüklü tır virajı alamayarak devrildi. Meydana gelen kazada çok sayıda hayvan telef oldu.

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Soysallı Mahallesi’nde meydana gelen kazada, canlı hayvan yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Meydana gelen kazada sürücü yaralanmazken, tırda bulunan çok sayıda hayvan da telef oldu.

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