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Adana'da durudurulan lüks otomobil uyuşturucu deposu çıktı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adana'da durudurulan lüks otomobil uyuşturucu deposu çıktı!

Adana'da uygulama noktasında durdurulan lüks araçta bulunan çantada 1 kilogram 950 gram esrar ele geçirildi. Araç içinde bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri lüks bir otomobili uygulama noktasında durdurdu.

Dedektör köpeği araç içerisinde yaptığı aramada, bir çantaya tepki verdi. Bunun üzerine ekipler çantayı açtığında 4 paket toplamda 1 kilo 950 gram esrar maddesi ele geçirdi. Araç sürücüsü S.K ve yolcu konumdaki B.P,Y.H, ile K.Ç gözaltına alındı.

Şüphelilerin hiç biri çıkan maddeyi kabul etmezken emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye şüpheliler çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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