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Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki sır 8 saati! Mehmet Sevigen: 'Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cülerle kaseti var' diyorlar

Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki sır 8 saati! Mehmet Sevigen: 'Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cülerle kaseti var' diyorlar

Devlet eski Bakanı ve 23'üncü Dönem CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisinde FETÖ'cülerle görüşmesine dair kaset olduğu iddiasını CNN Türk canlı yayınında paylaştı.

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CHP'li Mehmet Sevigen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisindeki kayıp 8 saatiyle ilgili çok konuşulacak bir iddiayı gündeme getirdi.

Bu sabah CNN Türk’e konuk olan Sevigen, canlı yayında Kılıçdaroğlu hakkında söylenen bomba bir iddiayı aktardı.

Kılıçdaroğlu'nun FETÖ’cülerle görüştüğüne dair kaset olduğu” iddiasını dile getiren Sevigen, şunları söyledi:

"Bu kaseti şantaj olarak kullanıyorlar"

"Yayına çıkacağımı söylediğimde bir arkadaşım bana ‘Kemal Bey’in FETÖ’cülerle görüşmesine dair bir kaset varmış, bu kaseti şantaj olarak kullanıyorlar. O nedenle Kemal Bey genel başkanlıktan gitmiyor.’ iddiasını bana söyledi. Eğer böyle bir şey varsa Kemal Bey korkmasın, şantaja boyun eğmesin, bize açıklasın yanında duracağız."

"Bürokrasiden emekli olduktan sonra CHP’ye geldi ve ben partiye kaydettim"

CHP’nin 100. yılında gerçek CHP’lilerin partiden ihraç edildiğini öne süren Sevigen, “Kemal Kılıçdaroğlu CHP’li değil. Bürokrasiden emekli olduktan sonra CHP’ye geldi ve ben partiye kaydettim.” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin değerlerini yok saydığını öne süren Sevigen, “Kemal Bey, Dersim’le hesaplaşıyor, Anıtkabir’e giderek Ata’ya saygı sunması sahtedir. Oraya giderken yanına Davutoğlu’nu da Babacan’ı da alsaydı.” diye konuştu.

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