BIST 8.325
DOLAR 26,84
EURO 28,73
ALTIN 1.655,92
HABER /  EKONOMİ

"Enflasyonun önüne geçecek şey, rekabet ortamının oluşmasıdır"

"Enflasyonun önüne geçecek şey, rekabet ortamının oluşmasıdır"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 2024-2026 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da (OVP) vurgulanan enflasyonla mücadelede önemli unsurun haksız rekabeti önlemek olduğunu belirtti.

Abone ol

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu programın en önemli ayaklarından birinin temel gıda ürünlerindeki fiyatların, enflasyonun üzerinde artmasını engellemek olduğunu bildirdi.

Programın başarıya ulaşabilmesi için, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılmasıyla, "Perakende Yasası"nın güncellenmesi gerektiğine işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:

"Enflasyonun önüne geçecek şey, rekabet ortamının oluşmasıdır. Günümüz koşullarında eskisi gibi aynı mesleği 70 yıl devam ettirmek mümkün değil. Artık semtimizde bakkal, manav, kasap görmek mümkün olmuyor. Çünkü zincirler onların çalışma alanlarına girip kendi istedikleri fiyatı ve ambalajı dikte ederek satış yapıyor. Bir zincirde farklı fiyat, diğerinde farklı fiyat olmak üzere, zaman içerisinde bu, temel gıdada, zaman içerisinde ise zorunlu tüketim ürünlerinde oluyor. Fiyatlar yükselince piyasada rekabet edecek insan sayısı azalıyor. Bakanlıkların koordine ettiği denetlemelerde ancak gidilen noktalar denetlenebiliyor. On binlerce mağazası olanlar için böyle bir denetim mümkün değil. Bunun için yasal düzenleme yapılarak, 'Perakende Yasası' bir an önce güncellenmeli."

Rekabet ortamının oluşmasıyla fiyatların kendiliğinden düşeceğine dikkati çeken Palandöken, "İş yerleri açılmadan önce mesleki kuruluşların bu konudaki görüşü alınmalı. Bununla ilgili çalışmalarımızı Ticaret Bakanlığına sunduk. Enflasyonla mücadeleyi tek haneye indirme noktasında kuralların konulup uygulanması hayati önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD Açık'ta tek erkekler finali belli oldu! Djokovic ile Medvedev kapışacak
ABD Açık'ta tek erkekler finali belli oldu! Djokovic ile Medvedev kapışacak
Fahiş artışa boyun eğmeyen kiracı evden tahliye edildi eşyalarıyla birlikte sokakta kaldı
Fahiş artışa boyun eğmeyen kiracı evden tahliye edildi eşyalarıyla birlikte sokakta kaldı
İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonu! 9 kişi gözaltında
İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonu! 9 kişi gözaltında
Afyonkarahisar'da feci kaza! Devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'da feci kaza! Devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti
Yargıtay'dan kiralık araçlarda emsal iş kazası kararı
Yargıtay'dan kiralık araçlarda emsal iş kazası kararı
Mahmut Övür son anket sonuçlarını paylaştı: "Kılıçdaroğlu için alarm zilleri çalıyor"
Mahmut Övür son anket sonuçlarını paylaştı: "Kılıçdaroğlu için alarm zilleri çalıyor"
Adana'da durudurulan lüks otomobil uyuşturucu deposu çıktı!
Adana'da durudurulan lüks otomobil uyuşturucu deposu çıktı!
Akılalmaz hırsızlık! Dizi oyuncusu canlandırdığı rolünü gerçek hayata taşıdı
Akılalmaz hırsızlık! Dizi oyuncusu canlandırdığı rolünü gerçek hayata taşıdı
Hatay'da depremin 215. gününde enkazdan ceset çıktı!
Hatay'da depremin 215. gününde enkazdan ceset çıktı!
Kayseri'de kontrolden çıkan hayvan yüklü tır virajı alamayıp devrildi!
Kayseri'de kontrolden çıkan hayvan yüklü tır virajı alamayıp devrildi!
Cuma namazı demediler birbirlerine girdiler! 'Tokat attın' kavgasında camide küfürler havada uçuştu
Cuma namazı demediler birbirlerine girdiler! 'Tokat attın' kavgasında camide küfürler havada uçuştu
Şaşkın hırsız yaz gününde yakalanmamak için parka giydi, yakayı ele verdi!
Şaşkın hırsız yaz gününde yakalanmamak için parka giydi, yakayı ele verdi!