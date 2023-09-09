Veliler sakın bu kırtasiye ürünlerini almayın! "Kanserojen madde içeriyor”

Eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala veliler kırtasiyelerin yolunu tuttu. Kırtasiyeciler uyarılarda bulunarak, “CE sembolü olmayan ürünler kanserojen madde içeriyor” dedi.

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Kırtasiyecilik yapan Osman Durdu, velileri kırtasiye malzemeleri alırken dikkat etmesi gerekenler konusunda uyardı. Ne olduğu belirsiz, kırtasiye malzemesinin çocukların sağlığını tehdit ettiğini anlatan Durdu, “İşletmelerden alışveriş yaparken ucuz ürün olmasına değil sağlığa yararlı ürün olmasına dikkat etmeleri gerekiyor. O yüzden markalı ve bilinirliği olan ürünleri tercih etmeleri gerekiyor. Alışveriş yapılırken Dünya Standartlarına uygun olan ürünlerin arka kısımlarında üzerlerinde bulmaları gerekiyor. Onlara dikkat edilmesi lazım. Alışveriş yapılırken herhangi bir ürünün arkasında standartlara uygunluk belgesi CE’dir. Ürünün ambalajında olup olmadığına baktırmaları gerekiyor. Biz bu konuya işletme olarak çok dikkat ediyoruz. Sattığımız bütün ürünlerin üzerinde bu logoyu kontrol edip rafımıza öyle koyuyoruz” dedi.

“CE sembolü olmayan ürünler kanserojen madde içeriyor”

Ürünlerin üzerinde ‘CE’ sembolü olmayınca sağlık açısından sorun oluşabileceğini belirten Durdu, “Sağlık açısından şöyle bir sorun var. Standartlara uygun olmayan ürünler çocukların tenlerinde leke bırakabiliyor. Alerji yapabiliyor, yan etki oluşturabiliyor. Giydikleri elbiselere bulaşabiliyor. Bunların hepsinin yanı sıra kanserojen maddeler sağlığa da ciddi anlamda zarar veriyor. CE sembolü olmayan ürünler kanserojen madde içeriyor” diye konuştu.