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Muğla'da kaçak göçmen taşıyan lastik bot arızalanınca imdatlarına Sahil Güvenlik yetişti!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Muğla'da kaçak göçmen taşıyan lastik bot arızalanınca imdatlarına Sahil Güvenlik yetişti!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde lastik botla kaçmaya çalışan kaçak göçmenlerin botu arızalandı. Açık denizde sürüklenen lastik bot Sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Fethiye açıklarında lastik bot içinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunduğu lastik bot arıza yaptı. Açık denizde sürüklenmeye başlayan lastik bot içindeki düzensiz göçmenlerin yardım çağrısı üzerine Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti.

Lastik bot içindeki 40 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin adından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildiler.

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