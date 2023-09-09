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İsrail Fas'a insani yardım ve kurtarma ekipleri gönderiyor

İsrail Fas'a insani yardım ve kurtarma ekipleri gönderiyor

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 7 büyüklüğündeki depremle sarsılan Fas'a insani yardım ve arama kurtarma ekipleri gönderilmesi için orduya hazırlıklara başlama talimatı verdi.

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İsrail Ordu Sözcülüğü'nden konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Gallant'ın, bölgeye insani yardım ve arama kurtarma ekipleri göndermek üzere ordudan hazırlıklara başlanmasını istediği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Eli Cohen de İsrail'in Rabat'taki Büyükelçiliği'ne depremin meydana geldiği Fas'taki İsrail vatandaşlarına ulaşılması talimatını verdi.

İsrail medyasına göre Cohen ayrıca Fas'a insani yardım, arama kurtarma ekiplerinin gönderilmesi konusunda koordinasyon sağlanmasını istedi.

Fas İçişleri Bakanlığı, Marakeş'in El-Huz bölgesinde meydana gelen depremde şu ana kadar 632 kişinin yaşamını yitirdiğini, 329'unun yaralandığını açıklamıştı.

Fas medyası, yerel saatle 23.10'da meydana gelen depremin başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerinde de hissedildiğini belirtmişti.

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