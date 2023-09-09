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18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Ukrayna'ya 2-0 yenildi!

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Ukrayna'ya 2-0 yenildi!

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Vaclav Jezek Turnuvası'nın ikinci maçında Ukrayna'ya 2-0 yenildi.

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekip Çekya'nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın ikinci maçında Novy Bydzov Stadı'nda Ukrayna ile karşı karşıya geldi.

Ukrayna, 11. dakikada Lobko Vitalii ve 90+2. dakikada Kalyn Vladyslav'ın golleriyle mücadeleyi 2-0 kazandı.

Milli takım turnuvanın ilk karşılaşmasında da Çekya'ya 3-0 mağlup olmuştu.

Ay-yıldızlı ekip, turnuvadaki son maçını yarın İsviçre ile oynayacak.

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