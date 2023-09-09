Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Delhi'de Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile görüştü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de ikili temaslarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile görüşmesinin ardından Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile ile bir araya geldi.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.