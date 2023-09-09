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Aydın'da jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Aydın'da jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu!

Aydın Köşk'te jandarma ekiplerinin ihbar üzerine şüpheli şahısalara düzenlediği operasyonda 2 şüpheliyi bir miktar uyuşturucu ile yakalayarak gözaltına aldı.

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapanlara yönelik gerçekleştirilen koordineli çalışmada Yavuzköy Mahallesi Kanalkenarı mevkiinde M.P. ve E.Y. isimli şahısların üzerinde 8 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Hastanede yapılan testlerinde her iki şahsın da uyuşturucu madde kullandıklarının tespit edilmesi üzerine şüpheliler gözaltına alındı.
Olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi.

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