BIST 8.325
DOLAR 26,84
EURO 28,73
ALTIN 1.655,92
HABER /  EKONOMİ

Bingöl Havalimanı'ndan 8 ayda 119 bin 156 kişi uçtu!

Bingöl Havalimanı'ndan 8 ayda 119 bin 156 kişi uçtu!

Bingöl Havalimanı'ndan 2023 Ocak-Ağustos döneminde yolcu trafiği 119 bin 156 olduğu açıklandı.

Abone ol

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Bingöl Havalimanı'nın 2023 yılı ağustos ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Bingöl Havalimanında ağustos ayında, iç hat yolcu trafiği 17 bin 603 oldu. Ağustos ayında, Bingöl Havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 148’e ulaştı. Yük trafiği ise toplamda 185 ton oldu. 2023’ün ilk sekiz ayında toplam 119 bin 156 kişi yolcu olarak uçağa binerken toplam 954 uçak iniş kalkış yaptı.

8 ay içerisinde taşınan yük miktarı ise toplam bin 64 tona ulaştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Madencilik sektörü 100 ton altın üretimi hedefliyor!
Madencilik sektörü 100 ton altın üretimi hedefliyor!
Bursa'da husumetli iki grubun satırlı kavgası kan döktü! Kavga anı kameralara yansıdı
Bursa'da husumetli iki grubun satırlı kavgası kan döktü! Kavga anı kameralara yansıdı
Uşak'ta balkondan düşen kadın hayatını kaybetti
Uşak'ta balkondan düşen kadın hayatını kaybetti
Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te üniversiteler doldu!
Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te üniversiteler doldu!
Diyarbakır'da öğrenciler depreme dayanıklı okullarda ders görecek!
Diyarbakır'da öğrenciler depreme dayanıklı okullarda ders görecek!
El freni çekilmeyen otomobil iki otomobile çarptı! Otomobilini durdurmaya çalışan sürücü yaralandı
El freni çekilmeyen otomobil iki otomobile çarptı! Otomobilini durdurmaya çalışan sürücü yaralandı
Hindistan'da toplu tecavüz skandalı! 11 kişinin cinsel saldırısına uğradı ardından ise...
Hindistan'da toplu tecavüz skandalı! 11 kişinin cinsel saldırısına uğradı ardından ise...
Türkiye'nin buğday üretimi 21,5 milyon tona ulaştı!
Türkiye'nin buğday üretimi 21,5 milyon tona ulaştı!
ABD Açık'ta tek erkekler finalinde Djokovic ile Medvedev karşılaşacak
ABD Açık'ta tek erkekler finalinde Djokovic ile Medvedev karşılaşacak
Hayvanları otlatırken kaybolan Emirhan'dan acı haber
Hayvanları otlatırken kaybolan Emirhan'dan acı haber
Milli özel judocular 5 altın madalya kazandı!
Milli özel judocular 5 altın madalya kazandı!
Karabük'te 31 bin 80 makaron ele geçirildi!
Karabük'te 31 bin 80 makaron ele geçirildi!