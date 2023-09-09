BIST 8.325
DOLAR 26,84
EURO 28,73
ALTIN 1.655,92
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Uşak'ta balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

Uşak'ta balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

UŞAK'ın Sivaslı ilçesinde bir evin balkonundan düşen 84 yaşındaki Fas uyruklu kadın hayatını kaybetti.

Abone ol

Fas uyruklu Aicha Lhafiani (84), Hanoğlu köyünde misafirliğe geldiği, zemin katı depo olarak kullanılan tek katlı evin balkonuna çıktığı sırada, dengesini kaybederek beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın, ambulansla kaldırıldığı Sivaslı Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aicha Lhafiani'nin 1 ay önce, Hanoğlu köyünde yaşayan A.D. ile evli kızı H.S'yi ziyarete geldiği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te üniversiteler doldu!
Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te üniversiteler doldu!
Diyarbakır'da öğrenciler depreme dayanıklı okullarda ders görecek!
Diyarbakır'da öğrenciler depreme dayanıklı okullarda ders görecek!
El freni çekilmeyen otomobil iki otomobile çarptı! Otomobilini durdurmaya çalışan sürücü yaralandı
El freni çekilmeyen otomobil iki otomobile çarptı! Otomobilini durdurmaya çalışan sürücü yaralandı
Hindistan'da toplu tecavüz skandalı! 11 kişinin cinsel saldırısına uğradı ardından ise...
Hindistan'da toplu tecavüz skandalı! 11 kişinin cinsel saldırısına uğradı ardından ise...
Türkiye'nin buğday üretimi 21,5 milyon tona ulaştı!
Türkiye'nin buğday üretimi 21,5 milyon tona ulaştı!
ABD Açık'ta tek erkekler finalinde Djokovic ile Medvedev karşılaşacak
ABD Açık'ta tek erkekler finalinde Djokovic ile Medvedev karşılaşacak
Hayvanları otlatırken kaybolan Emirhan'dan acı haber
Hayvanları otlatırken kaybolan Emirhan'dan acı haber
Milli özel judocular 5 altın madalya kazandı!
Milli özel judocular 5 altın madalya kazandı!
Karabük'te 31 bin 80 makaron ele geçirildi!
Karabük'te 31 bin 80 makaron ele geçirildi!
İsrail Fas'a insani yardım ve kurtarma ekipleri gönderiyor
İsrail Fas'a insani yardım ve kurtarma ekipleri gönderiyor
18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Ukrayna'ya 2-0 yenildi!
18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Ukrayna'ya 2-0 yenildi!
Aydın'da motosiklet hırsızı kameralarla yakayı ele verdi!
Aydın'da motosiklet hırsızı kameralarla yakayı ele verdi!