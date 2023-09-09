Uşak'ta balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

UŞAK'ın Sivaslı ilçesinde bir evin balkonundan düşen 84 yaşındaki Fas uyruklu kadın hayatını kaybetti.Abone ol
Fas uyruklu Aicha Lhafiani (84), Hanoğlu köyünde misafirliğe geldiği, zemin katı depo olarak kullanılan tek katlı evin balkonuna çıktığı sırada, dengesini kaybederek beton zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan kadın, ambulansla kaldırıldığı Sivaslı Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Aicha Lhafiani'nin 1 ay önce, Hanoğlu köyünde yaşayan A.D. ile evli kızı H.S'yi ziyarete geldiği öğrenildi.