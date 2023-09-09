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Bursa'da husumetli iki grubun satırlı kavgası kan döktü! Kavga anı kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bursa'da husumetli iki grubun satırlı kavgası kan döktü! Kavga anı kameralara yansıdı

Bursa Osmangazi'de husumetli olduğu bilinen iki grup genç sözlü tartışamaya girişti. Gençlerin tartışması büyüyerek satırlar ve bıçaklarla kavgaya dönüştü. Biri ağır, iki kişinin yaralandığı kavga kameraya yansıdı.

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Merkez, Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi üzerinde karşılan iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Taraflardan biri eline aldığı satırı tartıştığı kişilere savurdu. Bıçakların çekildiğini gören çevredekiler ise kavgayı ayırmaya yanaşamadı.

Tarafların birbirine girmesiyle biri ağır, iki kişi bıçak darbesiyle yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

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