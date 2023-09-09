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Tekirdağ'da dev uyuşturucu operasyonu! 12 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tekirdağ'da dev uyuşturucu operasyonu! 12 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yaptıkları çalışmalarda Süleymanpaşa, Çerkezköy, Çorlu ve Şarköy ilçelerinde şüphe üzerine durdurulan kişilerin üstünde ve bazı adreslerde arama yaptı.

Aramalarda 62 gram bonzai, 39 gram eroin, 26 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 600 lira ele geçirdi. Operasyonlarda Y.K, V.D, E.Ö, A.U, S.N, G.Ö, M.M, A.S, F.K, H.U, H.T. ve F.B. yakalandı.

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