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Konya'da uyuşturucu tacirlerinin aracında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Konya'da uyuşturucu tacirlerinin aracında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi!

Konya Beyşehir'de polis ekiplerinin durdurduğu bir araçta çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şahıs gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin koordineli olarak yürüttüğü çalışma neticesinde 42 AHS 465 plakalı araç Beyşehir ilçe girişinde ekiplerce durduruldu.

Araçta yapılan aramada 23 adet sentetik uyuşturucu hap, 0,24 gram daralı kokain maddesi, 1,80 gram daralı metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan araçtaki şüphelilerden V.K.’nin 19, C.K.’nın ise 24 farklı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanması sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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