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Meteoroloji'den 7 şehre kuvvetli yağış uyarısı! Yağmur beklenen yerler açıklandı İstanbul, Ankara, İzmir...

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Meteoroloji'den 7 şehre kuvvetli yağış uyarısı! Yağmur beklenen yerler açıklandı İstanbul, Ankara, İzmir...

Meteoroloji, Rize ve Adana çevresi için kuvvetli yağış uyarısı verdi. Sarı ve turuncu kodla uyarılan 7 ildeki vatandaşların; sel, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer şehirlerde 9 Eylül Cumartesi hava durumu...

Meteoroloji'den 7 şehre kuvvetli yağış uyarısı! Yağmur beklenen yerler açıklandı İstanbul, Ankara, İzmir...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun Kuzeydoğusu ve Eskişehir ve Bolu çevreleri ile Ankara'nın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den 7 şehre kuvvetli yağış uyarısı! Yağmur beklenen yerler açıklandı İstanbul, Ankara, İzmir...

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların Rize çevreleri ile Artvin’in kuzeyinde, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Adana, Osmaniye, Mersin’in kuzeyi, Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesi ile Hatay’ın kuzeyinde, Ağrı çevreleri, Van'ın kuzey kesimleri ve Iğdır'ın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den 7 şehre kuvvetli yağış uyarısı! Yağmur beklenen yerler açıklandı İstanbul, Ankara, İzmir...

 Beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji'den 7 şehre kuvvetli yağış uyarısı! Yağmur beklenen yerler açıklandı İstanbul, Ankara, İzmir...

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgârın; Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden (40-60 km/saat), Doğu Karadeniz'de Batı ve Kuzeybatıdan kuvvetli kuvvetli (50-75 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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