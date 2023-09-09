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Elazığ'da korkunç olay! Piknik yapmak için bindikleri çapa makinesi devrildi: 3’ü ağır 14 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Elazığ'da korkunç olay! Piknik yapmak için bindikleri çapa makinesi devrildi: 3’ü ağır 14 yaralı

Elazığ'da piknik yapmak için römorklu çapa makinesine binen grubun pikniği faciaya döndü. Grubun bulunduğu römorklu çapa makinesi devrildi. Kazada 3’ü ağır 14 kişi yaralandı.

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Kaza, eski Baskil yolu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, pikniğe gitmek için toplanan grup, römorklu çapa makinesine bindi. Seyir halindeyken tekeri patlayan araç devrildi.

Kazada 3’ü ağır 14 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Baskil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır lan 3 kişi, Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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