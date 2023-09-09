BIST 8.325
DOLAR 26,84
EURO 28,73
ALTIN 1.655,92
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Yolu şaşıran kaçak göçmenler Yunanistan yerine kadınlar plajına indi!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Yolu şaşıran kaçak göçmenler Yunanistan yerine kadınlar plajına indi!

Aydın'da Yunanistan'a gitmek için lastik botla denize açılan bir grup kaçak göçmen yolu şaşırıp kadınlar plajına indi. Kaçak göçmenler şaşkın bakışlarla karaya çıktıktan sonra hızla bölgeden uzaklaştı.

Abone ol

Sabah saatlerinde 30 kişilik mülteci grubu şişme lastik botla Kadınlar Denizi Plajına çıktı.

Sabah saatlerinde yürüyüşe çıkan vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde 6'sı çocuk olmak üzere 30 göçmen lastik botla plaja çıktıktan sonra tüm eşyalarını bırakarak kısa sürede gözden kayboldular.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri kaçak göçmenlerin izine rastlayamadı. İlçe genelinde arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Elazığ'da korkunç olay! Piknik yapmak için bindikleri çapa makinesi devrildi: 3’ü ağır 14 yaralı
Elazığ'da korkunç olay! Piknik yapmak için bindikleri çapa makinesi devrildi: 3’ü ağır 14 yaralı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıkladı! Eda Erdem'in heykeli dikilecek
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıkladı! Eda Erdem'in heykeli dikilecek
Kahramanmaraş'ta kamyon cenaze için toplanan kişilerin arasına daldı! 5 kişi hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta kamyon cenaze için toplanan kişilerin arasına daldı! 5 kişi hayatını kaybetti
Konya'da uyuşturucu tacirlerinin aracında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi!
Konya'da uyuşturucu tacirlerinin aracında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi!
Tavşanlı Höyük kazılarında 3 bin 700 yıllık insan beyni ve deri kalıntıları ortaya çıktı
Tavşanlı Höyük kazılarında 3 bin 700 yıllık insan beyni ve deri kalıntıları ortaya çıktı
İzmir'de acı kaza! Motosikletli sürücü karşı yönden dönen otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
İzmir'de acı kaza! Motosikletli sürücü karşı yönden dönen otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Denize girmek yasaklandı! Karar duyuruldu
Denize girmek yasaklandı! Karar duyuruldu
Çevre felaketine neden olan tesise büyük ceza
Çevre felaketine neden olan tesise büyük ceza
Ekrem İmamoğlu vaadini açıkladı: Hem CHP hem Türkiye değişecek
Ekrem İmamoğlu vaadini açıkladı: Hem CHP hem Türkiye değişecek
Tekirdağ'da dev uyuşturucu operasyonu! 12 kişi gözaltına alındı
Tekirdağ'da dev uyuşturucu operasyonu! 12 kişi gözaltına alındı
Çanakkale'de Troya Kültür Yolu Festivali etkinlikleri başlıyor!
Çanakkale'de Troya Kültür Yolu Festivali etkinlikleri başlıyor!
İstanbul Valiliği, yeni eğitim öğretim yılı için alınan tedbirleri açıkladı
İstanbul Valiliği, yeni eğitim öğretim yılı için alınan tedbirleri açıkladı