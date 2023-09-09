Yolu şaşıran kaçak göçmenler Yunanistan yerine kadınlar plajına indi!

Aydın'da Yunanistan'a gitmek için lastik botla denize açılan bir grup kaçak göçmen yolu şaşırıp kadınlar plajına indi. Kaçak göçmenler şaşkın bakışlarla karaya çıktıktan sonra hızla bölgeden uzaklaştı.

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Sabah saatlerinde 30 kişilik mülteci grubu şişme lastik botla Kadınlar Denizi Plajına çıktı.

Sabah saatlerinde yürüyüşe çıkan vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde 6'sı çocuk olmak üzere 30 göçmen lastik botla plaja çıktıktan sonra tüm eşyalarını bırakarak kısa sürede gözden kayboldular.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri kaçak göçmenlerin izine rastlayamadı. İlçe genelinde arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.