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HABER /  POLİTİKA

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "CHP 100 yaşında" paylaşımı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "CHP 100 yaşında" paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir paylaşımda bulundu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İlk günün heyecanı 100 yılın deneyimi ile ülkemiz ve halkımız için buradayız." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından CHP'nin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla "Geçmişin mirasıyla yeni yüzyıla hazırlanan, Türkiye'nin kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partisi 100 yaşında. Partimizin kurucusu Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyorum. İlk günün heyecanı 100 yılın deneyimi ile ülkemiz ve halkımız için buradayız." paylaşımında bulundu.

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