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Emine Erdoğan'dan Fas halkına "geçmiş olsun" mesajı

Emine Erdoğan'dan Fas halkına "geçmiş olsun" mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, deprem felaketinden etkilenen Fas halkına "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

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Emine Erdoğan, X sosyal medya hesabından, Fas'ın Marakeş kenti El-Huz bölgesinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle yaptığı paylaşımda, "Fas'tan gelen deprem haberlerini üzüntüyle takip ediyoruz. Dost ve kardeş Fas halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acılarını yürekten paylaşıyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.

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