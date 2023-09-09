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Ordu'da polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu! Bahçeye ekilmiş 70 kök kenevir ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ordu'da polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu! Bahçeye ekilmiş 70 kök kenevir ele geçirildi

Ordu'da polis ekiplerinin şüpheli bir eve yaptığı aramada evin bahçesine ekilmiş 2 metreyi bulan 70 adet kök kenevir ele geçirildi. Ev sahibi gözaltına alındı.

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İkizce İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, aldıkları bir ihbarı değerlendirerek Yukarı Karlıtepe Mahallesinde S.T. isimli bir vatandaşı takibe aldı.

15 günlük fiziki takip sonucunda operasyon düzenleyen ekipler S.T.’nin evinin bahçesinde ekilmiş kenevir tespit etti. Boyu 2 metreyi bulan 70 adet kök kenevir ekipler tarafından toplanırken, S.T gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ünye Adliyesine sevk edilen S.T., Cumhuriyet Savcısının talimatları üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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