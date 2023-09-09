BIST 8.325
DOLAR 26,84
EURO 28,73
ALTIN 1.655,92
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

Okula yeni başlayan çocuklarda okul fobisine dikkat!

Okula yeni başlayan çocuklarda okul fobisine dikkat!

Aile Hekimi Dr. Saadet Gök, uyum haftasıyla birlikte okula yeni başlayan çocuklarda enerji kaybı, isteksizlik, iştahsızlık, mide bulantısı, baş ağrısı gibi şikayetlerin okul fobisinin belirtileri olduğunu açıkladı.

Abone ol

2023-2024 eğitim öğretim yılının uyum haftasıyla başlamasıyla birlikte aileler ve öğrencilerde okul telaşı başladı. Kilis'te göreve yapan aile hekimi Saadet Gök, okul telaşı yaşayan öğrenciler ile velilere hem uyarılarda bulundu hem de karşılaşılabilecek durumlar karşısında nelere dikkat edilip nelerin yapılması konusunda önerilerde bulundu.

Her yıl milyonlarca çocuğun okula başlamasıyla birlikte gerçekleşen okul fobisinin, her yüz çocuktan 4-5 tanesinde görüldüğünü belirten Dr. Saadet Gök, okulun, çocuk için daha önce hiç tanımadığı kadar çok sayıda insan, arkadaşla, çocukla tanışma ve karşılaşma süreci olduğunu belirtti. Gök, bununla birlikte uyulması gereken kurallar ve başarılması gereken öğrenim süreçleriyle birlikte yepyeni çevre olduğunu deneyimi yaşandığını da kaydetti.

Okulların başlamasıyla birlikte okula gitmek istemeyen çocuklarda okul fobisi olduğunu söyleyen Aile Hekimi Saat Gök, ‘‘Okul fobisi, çocuğun annesinden ayrılmak istememesi, evden uzaklaşmak ve tek kalmak istememesi, okula gittiği zamanlarda ise kendini gergin, huzursuz ve kaygılı hissetmesi şeklinde ifade edilebilir’’ dedi.

‘‘Fonksiyonel karın ağrısında tep sebep okul kaygısı’’

Genellikle evden ve aileden ilk defa uzaklaşan çocuklarda karın ağrısının görüldüğünü söyleyen Dr. Gök, "Fonksiyonel karın ağrısı dediğimiz altında yatan sebebin okul kaygısı olduğu durumlar kendini gösterebiliyor. Altında yatan tek sebep okul kaygısı olduğu tespit edilmiştir. Burada ailelerin tutumu çok önemli. Çocuklara, sen okula gitmek istemediğin için karnın ağrıyor, aslında sen numara yapıyorsun gibi ifadeler çocuğun okuldan uzaklaşmasına sebep olur’’ diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Ordu'da polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu! Bahçeye ekilmiş 70 kök kenevir ele geçirildi
Ordu'da polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu! Bahçeye ekilmiş 70 kök kenevir ele geçirildi
Fenerbahçe'den istifa edenler tekrar üye olamayacak!
Fenerbahçe'den istifa edenler tekrar üye olamayacak!
İBB duyurdu! 11 Eylül'de toplu taşıma ücretsiz olacak
İBB duyurdu! 11 Eylül'de toplu taşıma ücretsiz olacak
Emine Erdoğan'dan Fas halkına "geçmiş olsun" mesajı
Emine Erdoğan'dan Fas halkına "geçmiş olsun" mesajı
AFAD duyurdu! Fas isterse Türkiye yardım göndermeye hazır!
AFAD duyurdu! Fas isterse Türkiye yardım göndermeye hazır!
Üzerine 400 kiloluk naylon topu düştü! Genç adam hayatını kaybetti!
Üzerine 400 kiloluk naylon topu düştü! Genç adam hayatını kaybetti!
13. Uluslararası Dağ Bisiklet Yarışları başladı
13. Uluslararası Dağ Bisiklet Yarışları başladı
Kılıçdaroğlu 1922 kişiyle Anıtkabir'e çıktı! CHP 100. yılını kutluyor
Kılıçdaroğlu 1922 kişiyle Anıtkabir'e çıktı! CHP 100. yılını kutluyor
Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Kocaeli'de başladı
Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Kocaeli'de başladı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "CHP 100 yaşında" paylaşımı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "CHP 100 yaşında" paylaşımı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Fas'ın yardımına koşmak için hazırız, haber bekliyoruz
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Fas'ın yardımına koşmak için hazırız, haber bekliyoruz
Yolu şaşıran kaçak göçmenler Yunanistan yerine kadınlar plajına indi!
Yolu şaşıran kaçak göçmenler Yunanistan yerine kadınlar plajına indi!