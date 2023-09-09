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Maskeli çocuk hırsızları kaza bile vazgeçiremedi! Kaza yaptılar motosikleti çalıp öyle kaçtılar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Maskeli çocuk hırsızları kaza bile vazgeçiremedi! Kaza yaptılar motosikleti çalıp öyle kaçtılar

Tekirdağ Süleymanpaşa'da maskeleriyle hırsızlık yapan 5 çocuk çaldıkları motosikletle kaza yaptı. Kaza yapan çocuk hırsızlar kimseyi umursamadan kaza yaptıkları ve çaldıkları motosikletle kaçtılar.

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Olay, Süleymanpaşa ilçesi Köprübaşı Mevkiinde bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. Park halinde bulunan motosikletin bir grup çocuk tarafından çalınma anı vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kameralara yansıyan görüntülerde bir araya gelen biri maskeli toplamda 5 çocuk, motosikleti olduğu alandan çıkarmak için bir süre çabaladı. Yaklaşık 30 saniyede motosikleti sıkıştırdıkları kamyonetin yanından çıkaran çocuklardan 4'ü motosiklete binmeye çalışırken, bir çocukta önden motosikletin tekerine binmeye çalıştı.

Tam o sırada motosikleti sürmeye çalışan çocuğun gaza basmasıyla, motosikletin tekerine binen çocuk savrularak düştü. Kontrolden çıkan motosiklet, daha sonra alanda bulunan bariyerlere çarparak devrildi.

Kazaya rağmen çaldılar

Motosikletin devrilmesi ile kazayı yara almadan atlatan çocuklar, bun rağmen yere düşen motosikleti kaldırıp çaldıkları motosiklet ile hızla alandan uzaklaştı. Motosikletin sahibi Mehmet Bozok, ise bunun üzerine emniyete giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri, şüphelilerle ilgili arama çalışması başlattı.

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