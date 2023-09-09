BIST 8.325
DOLAR 26,84
EURO 28,73
ALTIN 1.655,92
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Gaziantep'te yasa dışı bahisçiler yakayı ele verdi! 3 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Gaziantep'te yasa dışı bahisçiler yakayı ele verdi! 3 kişi gözaltına alındı

Gaziantep'te polis ekiplerinin yasa dışı bahis oynanan adreslere yaptığı operasyonda 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Abone ol

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı bahis olaylarına yönelik operasyon yaptı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasadışı bahisle mücadeleye yönelik 2 adrese yapılan operasyonda 4 adet hard disk, 4 adet cep telefonu, 2 adet kupon yazıcı ve 38 adet kupon ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

ÖNCEKİ HABERLER
Meral Akşener'in CHP ile işbirliğini tamamen bitirdiği olay
Meral Akşener'in CHP ile işbirliğini tamamen bitirdiği olay
Marmaris'te apart otele yapılan baskında 32 düzensiz göçmen yakalandı!
Marmaris'te apart otele yapılan baskında 32 düzensiz göçmen yakalandı!
Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan ile prensipte anlaştı
Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan ile prensipte anlaştı
Neymar Pele'yi geçti! Brezilya Milli Takımı'nın en golcüsü o!
Neymar Pele'yi geçti! Brezilya Milli Takımı'nın en golcüsü o!
Okula yeni başlayan çocuklarda okul fobisine dikkat!
Okula yeni başlayan çocuklarda okul fobisine dikkat!
Ordu'da polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu! Bahçeye ekilmiş 70 kök kenevir ele geçirildi
Ordu'da polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu! Bahçeye ekilmiş 70 kök kenevir ele geçirildi
Fenerbahçe'den istifa edenler tekrar üye olamayacak!
Fenerbahçe'den istifa edenler tekrar üye olamayacak!
İBB duyurdu! 11 Eylül'de toplu taşıma ücretsiz olacak
İBB duyurdu! 11 Eylül'de toplu taşıma ücretsiz olacak
Emine Erdoğan'dan Fas halkına "geçmiş olsun" mesajı
Emine Erdoğan'dan Fas halkına "geçmiş olsun" mesajı
AFAD duyurdu! Fas isterse Türkiye yardım göndermeye hazır!
AFAD duyurdu! Fas isterse Türkiye yardım göndermeye hazır!
Üzerine 400 kiloluk naylon topu düştü! Genç adam hayatını kaybetti!
Üzerine 400 kiloluk naylon topu düştü! Genç adam hayatını kaybetti!
13. Uluslararası Dağ Bisiklet Yarışları başladı
13. Uluslararası Dağ Bisiklet Yarışları başladı