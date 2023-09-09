Gaziantep'te yasa dışı bahisçiler yakayı ele verdi! 3 kişi gözaltına alındı
Gaziantep'te polis ekiplerinin yasa dışı bahis oynanan adreslere yaptığı operasyonda 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.Abone ol
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı bahis olaylarına yönelik operasyon yaptı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasadışı bahisle mücadeleye yönelik 2 adrese yapılan operasyonda 4 adet hard disk, 4 adet cep telefonu, 2 adet kupon yazıcı ve 38 adet kupon ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatılmıştır.