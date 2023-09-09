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HABER /  POLİTİKA

Meral Akşener'in CHP ile işbirliğini tamamen bitirdiği olay

Meral Akşener'in CHP ile işbirliğini tamamen bitirdiği olay

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın CHP'den adaylıklarını açıklamasıyla birlikte işbirliğinden tamamen vazgeçtiği kulislerde konuşuluyor.

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“İttifak” söylentilerine tamamen son vermek isteyen İYİ Parti lideri Meral Akşener “yerel seçimlere ittifaksız” girilmesine ilişkin net bir karar açıklamak için 13 Eylül’de GİK’i toplayacak.

Cumhuriyet gazetesinden Merve Kılıç'ın haberine göre; birçok isim İYİ Parti’nin seçimlere “ittifaksız” girmesini istiyor.

“İttifaksızlığı” savunan kurmaylar, büyükşehirleri kaybetme pahasına, “CHP’nin uydusu” görüntüsünden kurtulması gerektiğini belirtiyor.

İmamoğlu ve Yavaş'a kırgın

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Akşener daha önce büyükşehirlerde işbirliği yapma eğilimindeydi. Ancak kurmaylar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “İstanbul ittifakını kurma”, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da “rozetsiz aday” söylemlerinin ardından CHP’den adaylıklarını açıklamaları nedeniyle Akşener işbirliğinden tamamen vazgeçti.

Öte yandan bazı GİK üyeleri ittifak ihtimalinin rafa kaldırılmaması gerektiğini savunuyor. Kurmaylar, “Aksi olursa büyükşehirin Cumhur İttifakı’na kaptırılacağını” söylüyor

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