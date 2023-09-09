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A Milli Takım'da iki futbolcu kadrodan çıkarıldı! TFF açıkladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
A Milli Takım'da iki futbolcu kadrodan çıkarıldı! TFF açıkladı

12 Eylül Salı günü Japonya ile özel maçta karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı aday kadrodan çıkarıldı.

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Belçika'nın Genk şehrinde 12 Eylül Salı günü Japonya ile özel maçta karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Kerem Aktürkoğlu dün oynanan Ermenistan karşılaşmasında boyun ve göğüs travması geçirmesi, Abdülkerim Bardakcı ise hamileliğinin son döneminde olan eşinin yanında bulunması için kendisine izin verilmesi sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı." ifadeleri yer aldı.

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