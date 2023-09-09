Şanlıurfa'da kadınlar meydan ortasında saç baş birbirine girdi!

Şanlıurfa'da meydanda yürüyen iki kadın ve karşı yönden gelen bir kadın bilinmeyen bir nedenle herkesin ortasında kavgaya tutuştu. Kavga anları kameralara yansıdı.

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Olay, Şanlıurfa kent merkezindeki Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen iki kadın, karşı taraftan gelen başka bir kadın ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Kısa süreli tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Bir süre devam eden kavga, olay yerindeki polisler ve çevredeki vatandaşlar tarafından yatıştırıldı. Kadınları kavga ettiği anlar ise kameraya yansıdı.