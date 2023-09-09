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Burdur'da feci kaza! Şarampole devrilen traktörün sürücüsü altında kaldı

Burdur'da feci kaza! Şarampole devrilen traktörün sürücüsü altında kaldı

Burdur Bucak'ta seyir halindeyken kontrolden çıkan traktör şarampole devrildi. Meydana gelen kazada traktör sürücüsü devrilen traktörün altında kalan traktör sürücüsü ağır yaralandı.

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Kaza, saat 11:50 sıralarında Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Alkaya Köyü Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yolda seyir halinde olan Hüseyin Gülay (80) idaresindeki 15 AY 507 plakalı traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada traktörün altında sıkışan Hüseyin Gülay ağır yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Hüseyin Gülay sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hüseyin Gülay’ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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